Konkurs za sertifikaciju proizvođača jakih pića (Video)

preuzeta fotografija

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr . Nenad Ivanišević predstavio je danas Konkurs za finansiranje troškova sertifikacije proizvođača jakih alkoholnih pića u tekućoj godini sa teritorije AP Vojvodine. Cilj ovog projekta jeste da se proizvođačima omogući da ostvare standarde kako bi ravnopravno izašli na tržište, ali i kako bi zaštitili potrošače od zloupotreba . Svi oni koji steknu standarde stiču i uslove da budu zastupljeni na promocijama i manifestacijama koje organizuje Sekretarijat. Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica i preduzetnici sa teritorije AP Vojvodine, registrovani u registru privrednih subjekata, odnosno u drugom odgovarajućem registru u skladu sa posebnim propisom, upisani u registar proizvođača jakih alkoholnih pića.