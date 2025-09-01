Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati:
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 3. KOLO:
DINAMO 1945 PANČEVO – SLOGA ČONOPLJA (0-1)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – NAFTAGAS ELEMIR (0-0)
OFK KIKINDA – OMLADINAC NOVI BANOVCI (0-2)
VETERNIK – JEDINSTVO STARA PAZOVA (0-2)
MLADOST BAČKI JARAK – INĐIJA (2-1)
GFK SLOVEN RUMA – MLADOST OMOLJICA (4-1)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – SLOBODA DONJI TOVARNIK (2-2)
HAJDUK DIVOŠ – OFK VRBAS (2-0)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 3. KOLO:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – BORAC ŠAJKAŠ (0-0)
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (0-2)
HAJDUK BEŠKA – PODUNAVAC BELEGIŠ (5-2)
ŠUMAR OGAR – INDEX NOVI SAD (0-1)
DUNAV STARI BANOVCI – JADRAN GOLUBINCI (1-2)
JEDINSTVO RUMENKA – SLOGA TEMERIN (2-3)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – LSK LAĆARAK (1-1)
TSK TEMERIN – RADNIČKI 1910 ŠID (1-2)
SREMSKA LIGA, 3. KOLO:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (1-0)
ČSK ČORTANOVCI – NAPREDAK POPINCI (1-0)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (1-2)
BORAC 1925 MARTINCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (3-2)
SREMAC VOJKA – LJUKOVO (1-1)
JEDINSTVO RUMA – 1. MAJ RUMA (1-3)
POLET NOVI KARLOVCI – KAMENI AŠANJA (3-1)
SLOGA VOGANJ – PARTIZAN VITOJEVCI (5-1)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 2. KOLO:
MLADOST BUĐANOVCI – PLANINAC RIVICA (1-4)
JEDINSTVO PLATIČEVO – OFK BRESTAČ (4-0)
KUPINOVO – SLOGA MARADIK (1-4)
KRUŠEDOL – SREMAC DOBRINCI (1-1)
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – GRANIČAR OBREŽ (1-2)
HRTKOVCI – CAR UROŠ JAZAK (5-0)
POLET NIKINCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (1-4)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 2. KOLO:
GRANIČAR ADAŠEVCI – BORAC RADENKOVIĆ (8-0)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – NAPREDAK VAŠICA (0-0)
JEDINSTVO MOROVIĆ – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (2-2)
FRUŠKA GORA RUMA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (2-3)
GRANIČAR JAMENA – OFK BOSUT (2-3)
SLOGA 1919 ERDEVIK – GRANIČAR KUZMIN (2-0)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (1-0)
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 1. KOLO:
JEDINSTVO KRALJEVCI – GRANIČAR GRABOVCI (4-0)
DONJI PETROVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI (7-0)
PSK PUTINCI – NAPREDAK ŽARKOVAC (1-2)
BORAC KLENAK – BORAC STEJANOVCI (1-9)
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 1. KOLO:
VITEZ SUBOTIŠTE – SLOVEN SIBAČ (0-2)
DUNAV NOVI SLANKAMEN – BORAC JARKOVCI (4-1)
VOJVODINA NERADIN – LOVAC KARLOVČIĆ (1-4)
SREMAC DEČ – RUDAR VRDNIK (1-4)
SLOGA KRNJEŠEVCI – SU ROMA SREM BELEGIŠ (3-2)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE BIO TIM: 27. OKTOBAR ŠATRINCI