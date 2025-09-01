Od danas manje kamate za radnike s platom do 100.000 dinara i sve penzionere

preuzeta fotografija

Banka Poštanska štedionica od danas je snizila kamatne stope na kredite za zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara i za penzionere bez obzira na visinu primanja, saopštila je Banka Poštanska štedionica i navela da je u skladu sa supervizorskim očekivanjima Narodne banke Srbije (NBS) donela odluku da snizi kamatne stope i to još povoljnije od očekivanih.

Tako će kamatna stopa za gotovinske kredite do milion dinara biti spuštena sa 6,99 na 5,99 odsto, dok će za potrošačke kredite istog iznosa kamatna stopa iznositi 5,99 umesto dosadašnjih 7,50 odsto, a očekivana minimalna kamatna stopa je 7,50 odsto.