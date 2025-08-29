Otvorene prijave za 100.000 vaučera za odmor u Srbiji

Građani Srbije mogu da se prijave za subvencionisani odmor uz vaučere vredne do 5.000 dinara. Na raspolaganju je ukupno 100.000 vaučera, a prijava se vrši na šalterima Pošte Srbije. Pravo na vaučere imaju: penzioneri, nezaposleni, korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima do 70.000 dinara, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, studenti, kao i osobe starije od 65 godina koje ne primaju penziju.
Vaučeri se mogu iskoristiti do 28. novembra 2025. godine, a trenutno je registrovano oko 3.000 ugostitelja širom Srbije koji prihvataju subvencionisani odmor.
Za prijavu je potrebno poneti ličnu kartu, odgovarajući dokaz o pravnom statusu i, po potrebi, dokaz o prebivalištu. Svaki građanin može ostvariti pravo na jedan vaučer.

