Objavljen kalendar rada za školsku 2025/2026. godinu

preuzeta fotografija

Prema kalendaru rada za školsku 2025/2026. godinu koji je objavilo Ministarstvo prosvete, nastava će početi u ponedeljak, 1. septembra 2025. godine. U centralnoj Srbiji, prvo polugodište trajaće do 30. decembra 2025, dok drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. godine. Nastavna godina za osnovce završava se 12. juna, a za srednjoškolce 19. juna 2026. godine. Za učenike osmih razreda drugo polugodište završava se 29. maja, za maturante gimnazija 22. maja, a za maturante srednjih stručnih škola 29. maja 2026. godine. Učenike očekuju i raspusti: jesenji (10. i 11. novembar), sretenjski (od 16. do 20. februara 2026) i prolećni (od 10. do 14. aprila 2026. godine). U Vojvodini, prvo polugodište završava se 23. decembra 2025, a drugo polugodište počinje 12. januara 2026. godine. Prolećni raspust za đake u ovom delu zemlje trajaće od 3. do 14. aprila 2026. godine.