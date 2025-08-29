Konkurs za sertifikaciju proizvođača jakih pića (Video)

Vesti Vojvodina | August 29, 2025

preuzeta fotografija

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr . Nenad Ivanišević predstavio je danas Konkurs za finansiranje troškova sertifikacije proizvođača jakih alkoholnih pića u tekućoj godini sa teritorije AP Vojvodine. Cilj ovog projekta jeste da se proizvođačima omogući da ostvare standarde kako bi ravnopravno izašli na tržište, ali i kako bi zaštitili potrošače od zloupotreba . Svi oni koji steknu standarde stiču i uslove da budu zastupljeni na promocijama i manifestacijama koje organizuje Sekretarijat. Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica i preduzetnici sa teritorije AP Vojvodine, registrovani u registru privrednih subjekata, odnosno u drugom odgovarajućem registru u skladu sa posebnim propisom, upisani u registar proizvođača jakih alkoholnih pića.

Povezane objave

Gak sa predsednikom PKI Šekibom Avdagićem (Video)

Podrška ženskom preduzetništvu (Video)

Skupovi građana Srema protiv blokada (Foto/Video)