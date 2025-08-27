Inđija spremna za dobru muziku

Iako se u prvi mah pomislilo da dobre muzike ovog leta u Indžiji neće biti, usledilo je pozitivno iznenađenje za sve građane, a pogotovo ljubitelje muzičke kulture. Čuveni scena fest održaće se i ove godine kao prava postastica kulturnog leta u Indžiji. Za sam kraj ono najbolje, tako da će od petka 29. pa sve do 31. avgusta najbolja muzika odjehivati centrom Indžije. Ovog leta novitet u vidu promene same lokacije održavanja, tako da će sportski teren čuvenog doma zameniti trg kod pošte u Indžiji, a muzičke zvezde koje će nastupati su Denan Lončarević 29. avgusta, Saša Matić 30. i 31. avgusta Boris Režak. Naravno, po tradiciji, svoje nastupi imaće i kulturno-umetnička društva sa teritorije Indžeje. Lokalna sam uprava se potrudila i dosta uložila da ovo leto iđinčanima bude zanimljivo i ispunjeno kvalitetnim sadržajima i aktivnostima. Takođe, zbog održavanja scena festa, do utorka 2. septembra biće zatvorena za saobraćajje jug Bogdanova ulica u Indžeji u delu od Mitrovdanskje do ulice Vojvode Stepe, kao i ulica Dušanja Jerkovića od ulice Maršala Birjuzova do ulice Vojvode Stepe. Građanima koji žive u tim ulicama biće omogućen pristup stanovima.