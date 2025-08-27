Fruškogorska vinska blaga ponovo u Čortanovcima (Foto)

Kako svih prethodnih, tako će i ove godine jedinstveni ambijent terase Vile Stanković u Čortanovcima biti epicentar najboljih fruškogorskih vina, te će to biti još jedan pravi praznik svim njihovim ljubiteljima.

Fruška Gora Wine Show 2025. održaće se u subotu, 30. avgusta. Salonu vina FRUŠKA GORA WINE SHOW prethodiće ocenjivanje vina TOP 50 FRUŠKA GORA 2024. Očekuje se blizu 200 vina koja će ocenjivati vinske sudije iz inostranstva i iz Srbije. Cilj manifestacije FRUŠKA GORA WINE SHOW je da se vinskoj publici predstave i približe proizvodnja grožđa i vina iz sremskog vinogradarskog rejona i fruškogorskog vinogorja.

Aleksandar Krkobabić