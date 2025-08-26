Voda na Gradskoj plaži bezbedna za kupanje

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica obaveštava građane o rezultatima savske vode, čije je ispitivanje završeno 25. avgusta . Uzorci su uzeti na tri lokacije: Mala plaža, početak plaže i lokalitet kod „Dispanzera”. Na osnovu analize fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, voda sa svih navedenih tačaka odgovara zahtevima.

Zbog očuvanja zdravlja i bezbednosti kupača, preporučuje se sledeće: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje i skakanje u vodu, postepeno se rashladiti prilikom ulaska u vodu, obavezno se istuširati nakon izlaska iz Save, posebno voditi računa o deci u plićaku jer je voda najzagađenija, ne kupati se 2 do 3 dana nakon jake kiše ili oluje, ne sedeti direktno na pesku, već koristiti prostirke.