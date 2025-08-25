Škole i vrtići u završnim priprema, gradonačelnik u obilasku!

U sremskomitrovačkim vrtićima i školama uveliko se sprovode pripreme za početak nove školske godine. U predškolskom objektu “Maja” u naselju “Dekanac” u toku su radovi na krečenju i uređenju prostorija. Kako je prilikom obilaska radova istakao gradonačelnik Branislav Nedimović cilj ovih aktivnosti je da mališanima boravak bude prijatan, bezbedan i u zdravom okruženju.

U Sremskoj Mitrovici ne postoji lista čekanja, jer su obezbeđeni smeštajni kapaciteti koji u potpunosti mogu da zadovolje aktuelne potrebe, što je blizu 2 500 mesta. Nedimović je, takođe podsetio da lokalna samouprava plaća 86% od ukupnog iznosa cene boravka dece u vrtiću, dok preostali manji deo 14% finansiraju roditelji. Zahvalio se i direktoru OŠ “Doborosav Radosavljević Narod” u Mačvanskoj Miitrovici na pomoći koju je pružio u rešavanju smeštajnih kapaciteta vrtića u tom mestu i rekao da isto očekuje i od novog direktora škole u Laćarku.

Grad je, prvi put izdvojio i sredstva za kupovinu udžbenika svim osnovcima. Reč je o iznosu od pola miliona evra.

