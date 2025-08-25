Sistemski rešiti dugogodišnje probleme u agraru

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije , prof. dr Dragan Glamočić, razgovarao je sa predstavnicima udruženja „Asocijacija 2022″ o aktuelnim izazovima u agrarnom sektoru i sistemskim rešenjima dugogodišnjih problema sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači.

Posebna pažnja na sastanku, na kojem je učestvovalo osam delegata iz svih delova Srbije, posvećena je stanju jarih useva i očekivanjima od predstojeće žetve.

U tom kontekstu, razgovarano je i o ceni suncokreta, kao i o potrebi da se u najkraćem roku organizuje sastanak sa uljarama, kako bi se došlo do održivog rešenja koje će obezbediti stabilnost i sigurnost za proizvođače.

Razmotrena su i pitanja u vezi sa neizvesnom naplatom i problemima u otkupu poljoprivrednih proizvoda, što je prepoznato kao jedan od ključnih razloga zašto je potrebno ovaj segment urediti na sistemskom nivou.

Postignut je dogovor o tome da se što pre formira radno telo u kojem će zajedno učestvovati predstavnici udruženja i institucija, a čiji će zadatak biti da u partnerskom duhu oblikuje buduću agrarnu politiku.

Pored toga, postignuta je i saglasnost o uvođenju strožeg sistema pravdanja kroz račune, što će omogućiti veću transparentnost i kontrolu utroška sredstava, kao i o neophodnosti redovne i stalne komunikacije između Ministarstva i poljoprivrednih udruženja, navodi se u saopštenju Ministarstva .