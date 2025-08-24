Predsednik Vučić predstavio paket ekonomskih mera

preuzeta fotografija

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na predstavljanju novog paketa ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda građana da će danas predstaviti jedan deo programa, a ostalo sredinom septembra i istakao da time država pokazuje brigu prema ljudima.

Istakao je da Srbija prvi put u svojoj istoriji ima stabilan kurs dinara već gotovo 13 godina i ukazao da nikada to ranije nije bio slučaj u srpskoj istoriji, voleo to neko da prizna ili ne.

Naveo je da danas govori o pet tema – o ograničavanju trgovačkih marži, o smanjenju kamatnih stopa na kredite ili nižim stopama kamata na kredite, izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju, kada je reč o električnoj energiji o popustima na računima za električnu energiju i o nižoj ceni ogrevnog drveta.

“Spremili smo i pripremamo, i to ćemo za 15 dana, 20 izaći pred vas sa jednim izuzetno važnim zakonom koji će se odnositi na više miliona naših građana i za koje sam siguran da će ljudi biti izuzetno zadovoljni i srećni što konačno jednu široku i važnu oblast rešavamo na tako sveobuhvatan i popularan i dobar način za naše građane”, rekao je predsednik Vučić.

Donećemo tri nova zakona, snizićemo cene za oko 3.000 proizvoda iz 23 grupe.

Predsednik je izjavio da će u okviru sveobuhvatnih mera biti doneti Zakon o trgovini, zakon o zaštiti potrošača koji će predviđati isticanje cenovnika i Zakon o sprečavanju nezakonitih trgovačkih praksi.

Što se tiče kredita, predsednik je izjavio da za građane sa primanjima do 100.000 dinara kamata na gotovinske kredite ne sme da pređe 7,5 odsto, Poštanska štedionica će spustiti čak na 5,99 odsto.