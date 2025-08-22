Nova cena struje od 1. oktobra

preuzeta fotografija

Od 1. oktobra 2025. godine građane i privredu očekuju više cene za prenos i distribuciju električne energije. Istovremeno, menja se granica za ulazak u skuplju, “crvenu” zonu potrošnje – sa 1.600 na 1.200 kWh mesečno, a produžene su i određene povlastice za domaćinstva sa trofaznim priključcima, koje će važiti do kraja 2026. godine.

Na osnovu zahteva “Elektromreže Srbije” i “Elektrodistribucije Srbije”, Agencija je odobrila sledeće promene:

Cena prenosa struje biće veća za 10 odsto u odnosu na cenu iz oktobra 2021. godine.

Cena distribucije struje (ono što građani i privreda plaćaju za dovod struje do svojih objekata) biće veća za 16 odsto u odnosu na isti period.

Takođe, donete su i važne odluke koje se tiču domaćinstava,među kojima je i produžen rok do 31. decembra 2026. godine u kojem domaćinstva mogu da koriste određene povlastice bez potrebe za izmenom priključka. To znači da će i dalje moći da im se obračunava manja snaga, što utiče na manji račun za struju.

Sve ove odluke će biti objavljene u “Službenom glasniku Republike Srbije”, kao i na sajtu Agencije za energetiku.