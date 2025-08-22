Još jedan požar na otvorenom. Gorela njiva u Noćaju

U Noćaju, na kraju ulice Milorada Jelikića, izbio je požar na poljoprivrednoj površini od oko 80 ari, uključujući i deo obližnjeg kanala i manji deo šume. Požar je, kako se pretpostavlja, nastao nepažnjom pojedinca. Prema rečima očevidaca vatra se brzo širila prema okolnim njivama i putu, ali je zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca požar lokalizovan pre nego što je došlo do veće štete. Prema našem izvoru, nije bilo povređenih, a nadležni podsećaju građane na oprez pri spaljivanju ostataka useva i biljnog materijala, posebno u letnjem periodu kada postoji povećan rizik od požara na otvorenom.