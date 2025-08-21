Saradnja PKV i Agencije za sprečavanje korupcije

preuzeta fotografija

Direktor Agencije Dejan Damnjanović i predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak su na radnom sastanku u PKV definisali oblike zajedničke saradnje u narednom periodu.

Imajući u vidu nadležnosti Agencije i nadležnosti Privredne komore Vojvodine kao poslovne i stručne organizacije privrednih subjekata, oblici zajedničke saradnje prepoznati su u realizaciji obuka na temu “Lobiranje u Republici Srbiji“ za predstavnike privrede, na kojima bi se predstavnici upoznali sa zakonskim okvirom lobiranja u Srbiji, što podrazumeva upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz Zakona o lobiranju i predstavljanje postupka lobiranja sa osvrtom na pojam, status i obaveze neregistrovanih lobista.

Predsednik Gak je pozdravio ideju o razvijanju saradnje koju smatra bitnom kako za Agenciju, tako i za Privrednu komoru Vojvodine i istakao veliki značaj sprovođenja obuka iz nadležnosti Agencije za sve zakonske obveznike sa teritorije AP Vojvodine u čijoj realizaciji bi se ostvario obostrani interes.