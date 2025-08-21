Lidl ove sezone otkupio oko 5.000 tona lubenice iz Srbije (Foto)

preuzeta fotografija

Lidl Srbija je i ovog leta ostao veran podršci domaćim proizvođačima, partnerski investirajući u kvalitet i razvoj srpskih proizvoda, naročito voća i povrća. Od početka ove sezone, Lidl je otkupio oko 5.000 tona domaćih lubenica svih vrsta – obična, besemena, baby, žuto srce i crna besemena, a glavni dobavljač je bio Vasa Rajčević iz sela Klenak, u blizini Šapca, koji sa Lidlom sarađuje od prve sezone njegovog poslovanja u Srbiji.

Da je za Lidl saradnja sa domaćim dobavljačima više od poslovne odluke, da predstavlja odgovornost prema zajednici i potrošačima, potvrdila je Jovana Majstorović, ispred sektora Corporate Affairs kompanije Lidl Srbija i dodala:

„Ponosni smo na kvalitet i svežinu naših lubenica – Vasine lubenice prolaze put od branja na njivi do rafa u prodavnici kroz svega dva dana, uz sprovedene sve potrebne provere i testiranja proizvoda. Podatak da smo ukupno oko 5.000 tona domaćih lubenica otkupili ove godine potvrđuje to da potrošači cene i prepoznaju našu posvećenost“.

Svi domaći dobavljači voća i povrća kompanije Lidl Srbija poseduju Global GAP I GRASP sertifikate, koji garantuju da su proizvodi u skladu sa propisanim standardima u oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane, održivosti i socijalne zaštite. To se odnosi i na dobavljače lubenice.

„Jasno se primeti da je Lidl itekako razumeo značaj domaćih dobavljača i da je spreman da tu saradnju gradi. Nama je omogućio sigurnost, stabilnost, rast i razvoj poslovanja – od početka saradnje mi smo udvostručili naše kapacitete i obezbedili neophodne standarde. Pažnja koju Lidl posvećuje standardima kvaliteta uvek nas dodatno motiviše da nastavimo da unapređujemo svoju proizvodnju“, kaže Lidlov dobavljač lubenica, Vasa Rajčević.

Tokom zajedničke posete Vasinom imanju, predstavnici medija i kompanije Lidl imali su priliku da od Rajčevića saznaju šta je sve potrebno za uzgoj lubenica i kako izgleda celokupan proces od sadnje do dospevanja lubenica u Lidlova skladišta. Takođe, objašnjeno je kako prepoznati najslađu lubenicu – iako to za svoje potrošače čine Lidl zaposleni svakoga dana u logističkom centru prilikom prijema robe, mereći procenat slatkoće, fizičkom opservacijom i testiranjem ukusa proizvoda.

Zahvaljujući kontinuiranoj podršci lokalnim proizvođačima, kompanija Lidl nastavlja da podržava i razvija proizvodne kapacitite u zemlji, nastojeći da pruži čvrst oslonac onima koji svoje znanje, vreme i trud ulažu u proizvodnju kvalitetnih namirnica za trpeze širom Srbije, ali i uz potencijal i za izvoz u druge Lidl zemlje.

(PR tekst)