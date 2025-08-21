Danas je praznik tumanskih svetaca

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas praznik Svetih Zosima i Jakova tumanskih.

Sveti Zosim tumanski bio je veliki molitvenik i duhovnik.Pripada grupi monaha, koji su u vreme kneza Lazara, naselili Srbiju. O njegovom životu nema sačuvanih istorijskih podataka. Po predanju živeo je sam u kamenoj pećini isposnici kod današnjeg manastira Tuman. Po narodnom verovanju, nehotice ga je, prilikom lova, ustrelio Miloš Obilić, koji je, na mestu gde je starac izdahnuo, podigao crkvu, odnosno manastir koji se danas zove Tuman. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira Tuman i otkrivene su 8. avgusta 1936. godine. Prepodobni Jakov, rođen je kao Radoje Arsović 1894. godine u selu Kušići nadomak Ivanjice. Stekao je dva doktorata u Francuskoj, ali ga je jednom prilikom dotakla blagodat Božja. Napustio je službu i svetovni život, pa je uz vladiku Nikolaja započeo svoje podvizavanje u manastiru Žiča. Po sopstvenom zaveštanju sahranjen je u manastiru Tumane. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine.

Danas je posebno svečano u manastiru Tumane, gde se služi Sveta arhijerejska liturgija i blagosilja slavski kolač u prisustvu više hiljada vernika.