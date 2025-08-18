Preliminarni rezultati izbora. Ubedljiva pobeda kandidata SNS, u nekoliko mesnih zajednica prvoplasirani nezavisni kandidati

U Sremskoj Mitrovici juče, 17. avgusta održani su izbori za članove Saveta mesnih zajednica. Za 34 saveta mesnih zajednica glasalo se od 7 do 20 sati na 61. biračkom mestu. Prema našem izvoru glasanje je proteklo regularno. Jutros je predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke Branislav Nedimović saopštio da su kandidati SNS ostvarili ubedljivu pobedu I dalje u pisanom saopštenju naveo:

Na izborima za 34 saveta mesnih zajednica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, kandidati Srpske napredne stranke ostvarili su ubedljivu pobedu. Od ukupno 34 saveta, pobeda je ostvarena u 32 mesne zajednice. Kada se rezultati pretvore u broj mandata, od 170 novoizabranih članova saveta, čak 159 su kandidati SNS. Posmatrano prema glasovima, od 10.282 važeća listića, kandidati SNS osvojili su 9.420, odnosno 90,2%. Svi ostali zajedno dobili su 1.025 glasova ili 9,8%. Drugim rečima – SNS je osvojio 10 puta više glasova u odnosu na sve ostale liste zajedno.

Branislav Nedimović, predsednik GO SNS za Sremsku Mitrovicu

Na nekoliko biračkih mesta pobedu su zabeležili kandidati koji se predstavljaju kao nezavisni. Na društvenim mrežama se u tom kontekstu pominju tri mesne zajednice, dve seoske Bešenovo i Zasavica dva, kao i gradska mesna zajednica „Matije Huđi“. Nataša Sladić je jedan od 7 nezavisnih kandidata koji su pobedili na izborima u MZ „Matije Huđi“. Ona je u telefonskoj izjavi navela:

Mi smo komšije koje su se organizovale sa ciljem da reševamo probleme u našoj mesnoj zajednici, da vratimo poverenje u mesnu zajednicu…..nismo zvanično grupa građana….. Od 14 kandidata sa izborne liste nas 7 je dobilo podršku, rekla je Nataša Sladić.

Podsećamo, u zakonskom roku za ove izbore mogao je da se kandiduje svaki punoletan građanin koji ima prebivalište u mesnoj zajednici u kojoj se kandiduje, koji je upisan u birački spisak, kao I da je prethodno prikupio potreban broj overenih izjava podrške. Konačni rezultati glasanja biće saopšteni u roku od 48 sati od zatvaranja birališta, odnosno do utorka 19. avgusta do 20 sati.