Strožije kažnjavanje u borbi protiv Afričke kuge svinja

Na sednici Operativnog štaba za suzbijanje i kontrolu Afričke kuge svinja je bilo reči i o daljim koracima na sprečavanju širenja afričke kuge svinja, ali i drugih zaraznih bolesti koje prete da ugroze stočni fond, poput bolesti plavog jezika i kuge malih preživara.Tom prilikom je istaknuto da resorno ministarstvo i veterinarske službe koje su uključene u suzbijanje zaraznih bolesti sprovode sve mere u skladu sa zakonom, a nadležne veterinarske inspekcije kontinuirano su prisutne na terenu. Takođe, najavljena je intenzivnija saradnja sa policijom, veća kontrola kretanja i klanja životinja i suzbijanje ilegalnog transporta, uz uvođenje strožih kazni za nepoštovanje propisanih mera, što sve predstavlja ključne aktivnosti u daljoj borbi protiv zaraznih bolesti životinja i zaštiti domaćeg stočnog fonda.

Poseban značaj ima dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera od strane samih vlasnika životinja, jer odgovorno postupanje na gazdinstvima predstavlja prvu liniju odbrane od unošenja i širenja zaraznih bolesti. To podrazumeva redovno čišćenje i dezinfekciju objekata, kontrolu kretanja ljudi, vozila i životinja, kao i sprečavanje kontakta sa potencijalnim izvorima zaraze. Vlasnici su, takođe, u obavezi da svaku sumnju ili promenu u zdravstvenom stanju životinja bez odlaganja prijave nadležnoj veterinarskoj službi.

Vlasnici životinja koje su uginule, odnosno koje su ubijene usled zaražavanja nekom od pomenutih bolesti, imaju pravo na nadoknadu štete ukoliko su poštovali mere propisane Zakonom o veterinarstvu, a sredstva se isplaćuju redovno u kontinuitetu i po prioritetu, podsećaju iz Ministarstva.

Afrička kuga svinja kod domaćih svinja trenutno je aktivna u četri okruga i sedam lokalnih samouprava, i to u Loznici, Bogatiću, Šapcu, Odžacima, Apatinu, Sremskoj Mitrovici i Baču. Bolest je potvrđena i kod 118 divljih svinja na teritoriji devet upravnih okruga.