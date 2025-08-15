Sveti Stefan letnji

Pravoslavna crkva i vernici danas slave otkriće i prenos moštiju Svetog prvomučenika i arhođakona Stefana, u narodu poznatijeg kao Sveti Stefan letnji. Svetac je vrlo poštovan među srpskim vernicima i čak 40-ak hramova nosi njegovo ime. Zimski Sveti Stefan je, 9. januara. Sveti prvomučenik Stefan, koji je postradao na današnji dan, imao je nešto više od 30 godina. Njegove poslednje reči su bile –”Gospode, ne uračunaj im greh ovaj”. Inače, po biblijskom svedočanstvu, Sveti arhiđakon Stefan bio je, kao i dvanaest velikih apostola, nadahnut silom Duha Svetoga. Činio je mnoga čudesa, pomagao ljudima i sva ta njegova dobra dela pominju se u Svetom pismu Novog zaveta. Kad je reč o verovanjima u moći ovog sveca, Srbi ga se plaše i nazivaju Stevanom vetrovitim. Poštuju ga da im vetar ne bi oduvao seno, slamu, a doneo razne bolesti. Zato se veruje da se na današnji dan treba čuvati vetra.