U nastavku radova i klimatizacija barokne sale

U proteklih devet godina za brojne projekte Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici sa pokrajinskog nivoa vlasti opredeljeno je preko 13 miliona dinara. Između ostalog tim sredstvima je završena restauracija barokne sale Muzeja, a u planu je i klimatizacija tog prostora.



Muzej Srema je jedna od najlepših građevina u Sremskoj Mitrovici. Zgrada je podignuta u 18. veku i kroz istoriju je imala različite namene. Od zgrade vojne uprave, sedišta suda do Muzeja. Danas je to spomenik kulture, koji nagriza zub vremena, kaže direktor Andrija Popović i navodi da su tokom prošle godine

započeta dva projekta uređenja zgrade. Reč je o prvoj fazi obnove fasade, kao i o radovima u unutrašnjosti objekta. Završena je prva faza restauracije barokne sale, a u narednom period su prioriteti obnova balkona u sali I klimatizacija tog prostora, kaže Popović. Za to će Muzej Srema konkurisati za

nova sredstva kod Pokrajinskog sekretarija za kulturu. Značaj te investicije rukovodstvo Muzeja, nedavno je predočilo resornoj sekretarki, posebno ukazujući da se u tom prostoru osim izložbi održavaju I drugi kulturni programi tokom čitave godine.



U sklopu dosadašnjih radova na rekonstrukciji zgrade Muzeja Srema uređena je istočna strana. Osim konzervatorskih, izvedeni su radovi na postavaljanju novih malterskih obloga, ofarbana je stolarija I obnovljena je dekorativna rasveta. Uloženo je oko 15 miliona dinara, sa lokalnog nivoa vlasti.

U planu je da se u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture do kraja godine uradi fasada I na preostale tri strane zgrade.