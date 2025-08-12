Poboljšanje infrastrukture kroz projekat LIID

U okviru javne rasprave o projektu rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture u opštini Pećinci, predstavljeni su planovi za rekonstrukciju ulica u Šimanovcima. Ukupna dužina rekonstruisanih puteva iznosi nešto manje od jednog kilometra. U planu je da u ulicama budu postavljene kante za smeće, klupe za sedenje, kao i da budu zasaćena stabla, što će se doprineti boljem ambijentu i kvalitetu života stanovnika.

Opština Pećinci je konkurisala za projekat LIID, a za rekonstrukciju ulica „8. mart“, Katanić sokaka i Cara Lazara u Šimanovci izdvojeno je 302.336 evra. Javni uvid trajao je od 25. jula do 11. avgusta i tokom tog perioda zainteresovani građani mogli su da izvrše uvid u prostorijama opštinske uprave, kao i na zvaničnom sajtu Opštine Pećinci, rekao je Zoran Vojkić, zamenik predsednika Opštine Pećinci.

Tokom trajanja javnog uvida, nisu pristigle dodatne primedbe niti sugestije.

