Ekonomska podrška za izbegla lica (Video)

Opština Irig je uvek bila humana i pružila je punu podršku svim ljudima sa izbegličkim statusom, koji su u prošlosti podneli žrtvu i koji su ostali bez domova, imovine, a neretko i bez svojih najbližih, i koji su bili primorani da novi život potraže u ovoj sremskoj opštini. Početkom juna u Irigu je potpisano i uručeno 12 ugovora o dodeli sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglica. Radi se o ugovoru koji Opština Irig ima sa republičkim Komesarijatom za izbeglice, kojim su u ovom slučaju obezbeđena sredstva za 12 porodica koje će imati podršku da unaprede poslovanje u okviru svojih delatnosti kojima se bave.