Rast cene kukuruza, najslabija aktivnost na tržištu soje

Najaktivniji kupci na tržištu pšenice bili su mlinovi koji su kupovali robu s proteinom minimum 12 odsto.

Iako je prva nedelja avgusta započela s povećanom aktivnošću na tržištu, ostali dani bili su pasivni i sa smanjenim obimom trgovanja. Ukupan promet na Produktnoj berzi iznosio je 3.710 t, što je znatno manje u odnosu na prethodnu nedelju. Finansijska vrednost trgovane robe iznosi 87.051.200,00 dinara.

Količinski, najviše prometa zabeleženo je kod kukuruza, odnosno 42 odsto od ukupne količine. Na tržištu kukuruza beleži se najviše ponuda i najviše trgovanja. U ponudi je bilo robe različitog kvaliteta, a paritet je najčešće bio taj koji je sprečavao veći broj trgovanja.

Većina ponuda bila je na severu i zapadu Bačke, severu Banata, dok su kupci ove nedelje fokus usmeravali najčešće prema južnoj Bačkoj, Sremu i južnom Banatu. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 25,25 do 26,10 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 25,63 din/kg bez PDV-a, (28,19 din/kg sa PDV-om) što je za 2,84 odsto više u odnosu na prošlu nedelju.

Cena pšenice 20,70 din/kg bez PDV-a

Kupoprodajni ugovori u ovoj nedelji zaključivali su se u rasponu 20,50-21,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,70 din/kg bez PDV-a, (22,77 din/kg sa PDV-om). Statistički, cena je u porastu za 0,15 odsto, jer je u ponder ušla i cena pšenice s proteinom min. 13 odsto, dok je opšti utisak sa tržišta potpuno drugačiji.

Jedan ugovor za uljanu repicu

Ponuda ječma je i ove nedelje bila veća od tražnje. Veća ponuda uslovila je blaži pad cene, za 0,72 odsto, a berzanski ugovori bili su zaključeni u rasponu 20,20-20,40 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,34 din/kg bez PDV-a (22,37 din/kg sa PDV-om).

Trgovanja su bila na paritetu Bačke a strukturu kupaca činili su prerađivači i trgovci. Najslabija aktivnost se i dalje beleži na tržištu soje. Upiti su bili za male količine, ali po dosta nižoj ceni nego što su ponuđači bili spremni da nude. Trgovanja su izostala. Na paritetu južnog Banata zaključen je jedan kupoprodajni berzanski ugovor za uljanu repicu po ceni 50,38 din/kg (430 eur/t) bez PDV-a. I ponuda i tražnja su bile smanjene.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Produktna berza od 4. do 8. avgusta

