Nastavljeno suđenje za akušersko nasilje

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici nastavljeno je suđenje ginekologu M.M. (46) iz Rume, koji je optužen za akušersko nasilje nad porodiljama Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković. One su dale svoje iskaze pred sudskim većem. Odbrana optuženog lekara je, kako prenose i drugi mediji koji su pratili suđenje, osporavala verodostojnost njihovih izjava, ukazujući na selektivno pamćenje. Podsećamo, optužnica tereti ginekologa za nesavesno lečenje, zlostavljanje i mučenje, što je u slučaju Marice Mihajlović, prema navodima tužilaštva, dovelo do smrti novorođenčeta. Sledeće suđenje je zakazano za 23. septembar, kada će biti saslušani i preostali svedoci. Reč je o prvom suđenju u Srbiji koje se vodi za ovakvo krivično delo sa smrtnim ishodom, pošto su obe bebe preminule.