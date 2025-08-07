26. plivački maraton u Sremskoj Mitrovici (Video)

U Sremskoj Mitrovici, u nedelju 10. avgusta, biće održan 29. Međunarodni plivački maraton za Kup Republike Srbije u organizaciji Plivačkog vaterpolo kluba “Srem”. Maraton će se plivati na reci Savi, a prijave takmičara za trke na 100, 300 i 2000 metara vršiće se od 10 do 11 časova na gradskoj plaži kod r “Vala”.
10:00 – 11:00 ČASOVA PRIJAVA TAKMIČARA ZA TRKE NA 100, 300 I 2000 METARA
11:00 ČASOVA TRKA NA 100 METARA DECE DO 10 GODINA, DEVOJČICE I DEČACI
11:20 ČASOVA TRKA NA 300 METARA DECE DO 12 GODINA, DEVOJČICE I DEČACI
11:40 ČASOVA GLAVNA TRKA ZA KUP RS NA 2000 METARA