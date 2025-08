21. “Srem Folk Fest” od 11. avgusta na Žitnom trgu (Foto)

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je konferencija za medije povodom predstojećeg 21. međunarodnog festivala folklora „Srem Folk Fest”. Festival će se održati od 11. do 14. avgusta na Žitnom trgu. Mitrovicu će i ove godine posetiti folklorni ansambli iz Brazila, Argentine, Meksika, Severnog Kipra, Italije, Bugarske, Mađarske, Republike Srpske, Rusije i Srbije. Defile učesnika kretaće svakog dana (osim trećeg) u 19:30 časova od SDK do Žitnog trga, dok festivalski program počinje u 20:30. Tradicionalno, 15. avgust je rezervisan za tamburaško veče „Od begeša do prima”.

Kristina Bojić