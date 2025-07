Počeo upisni rok na fakultetima

preuzeta fotografija

Prvi upisni rok na osnovne akademske, integrisane akademske i osnovne strukovne studije počinje danas (21. jula) prijavljivanjem kandidata na fakultetima i trajaće do 25. jula 2025. godine. Nakon predaje dokumenata kandidata, prijemni ispiti će biti organizovani od 24. jula, dok će konačne rang-liste biti objavljene do 4. avgusta 2025. godine. Upis nove generacije studenata sprovodi se do 7. avgusta 2025. godine. Drugi upisni rok počinje prijavljivanjem kandidata 1. septembra i završava se upisom kandidata do 16. septembra 2025. godine. Treći upisni rok počinje prijavljivanjem kandidata 1. oktobra i završava se upisom kandidata do 13. oktobra 2025. godine. Ranije su sa Univerziteta u Beogradu najavili da je za upis na osnovne akademske i integrisane studije predviđeno ukupno 15.248 mesta, od čega 9.745 na teret budžeta i 5.503 na samofinansiranje.