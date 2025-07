Raspisana audicija za koreodramu “Jerma-zemlja bez duše”

preuzeta fotografija

Pozorište „Dobrica Milutinović“ iz Sremske Mitrovice i Kulturni centar „Pećinci“ raspisali su audiciju za učešće u koreodrami „Jerma – Zemlja bez kiše“, u režiji Slobodana Stankovića. Audicija će biti održana u nedelju, 7. septembra u 10 časova, u prostoru mitrovačkog pozorišta. Prijave su otvorene do 31. avgusta, a kandidati mogu poslati svoju biografiju i fotografiju na mejl adresu: jerma.sm2025@gmail.com.

Pravo učešća imaju osobe do 35 godina starosti, kao i studenti treće i četvrte godine glume. Poželjno je iskustvo u vokalnom izvođenju, scenskom pokretu, a za glumice i poznavanje sviranja muzičkog instrumenta. Probe će trajati od 1. novembra do 10. decembra u pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici.