Akcija dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Sremska Mitrovica organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak, 10. jula, sa početkom od 8:30 do 13 časova u prostorijama Crvenog krsta. Krv može da donira svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina; muškarci mogu donirati na svaka tri meseca, dok žene mogu to učiniti na svaka četiri meseca.