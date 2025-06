“Lažna” rešenja na društvenim mrežama

preuzeta fotografija

Učenici osmog razreda polagali su danas test iz matematike u okviru završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja. Povodom navodnih rešenja testova za završni ispit iz matematike koja kruže društvenim mrežama, Ministarstvo prosvete obaveštava učenike i roditelje da to nisu rešenja ovogodišnjeg testa. Rešenja testova su tajna; školama se distribuiraju nakon završetka ispita, kada ih Ministarstvo prosvete objavljuje na svom sajtu i portalu Moja srednja škola. Ministarstvo upozorava da ovakvi neodgovorni postupci pojedinaca koji objavljuju „lažna rešenja“ zbunjuju i dovode u zabludu učenike i roditelje i mogu negativno uticati na postignuća učenika na testu i njihov upis u srednje škole. Završni ispit ove godine polaže 64.077 učenika osmog razreda i 1.573 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Na osnovu pristiglih informacija sa terena i komunikacije između Ministarstva prosvete i okružnih upisnih komisija, supervizora, spoljnih saradnika i učesnika u ovom procesu, prvi dan završnog ispita protekao je regularno i bez problema. Ispitu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika pristupilo je 99,6 odsto od prijavljenih učenika osmog razreda. Ovom ispitu pristupilo je 1.046 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Test iz predmeta po izboru – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, polagaće se u sredu, 25. juna, od 9 do 11 sati. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni na nivou škole, kao i na portalu Moja srednja škola u petak, 27. juna 2025. godine. Istog dana, učenici i njihovi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, imaju pravo da ulože prigovor, i to neposredno u školi ili elektronskim putem. Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita biće u ponedeljak, 30. juna 2025. godine.