Uskoro počinje otkup pšenice

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije poručuje da pomno prati tržišnu situaciju i preduzima mere kako bi zaštitilo interese domaćih poljoprivrednika. Bez obzira na pojedinačne istupe udruženja koja imaju svoje predloge oko cene nove pšenice, važno je napomenuti da na tržištu, kako u Srbiji, tako i u svetu, cena nove pšenice nikada ne premašuje cenu stare. Na cenu pšenice posebno utiču globalni faktori kao što su ponuda, potražnja i klimatski uslovi, a država ne može direktno da određuje cenu na tržištu. Ipak, Ministarstvo nije ostalo po strani, već je preduzelo konkretne korake kako bi pomoglo domaćim poljoprivrednicima. Pokrenuta je inicijativa ka Direkciji za robne rezerve da, u skladu sa mogućnostima budžeta, otkupi deo ovogodišnjeg roda pšenice po stimulativnijoj ceni. Raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regres za sertifikovano seme za 2025. godinu. Svi nosioci aktivnih poljoprivrednih gazdinstava, koji uz podneti zahtev prilože i račun o kupovini sertifikovanog semena izdat u periodu od 1. avgusta 2024. godine do dana podnošenja zahteva, mogu da ostvare pravo na podsticaj u iznosu do 17.000 dinara po hektaru. Podsticaj se odobrava za zasejane površine poljoprivrednog zemljišta za koje su mogli da ostvare pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a najviše do 100 hektara. Zahtevi se podnose isključivo elektronski, preko platforme eAgrar, u periodu od 16. juna do 15. jula 2025. godine, uz obavezno korišćenje visokog nivoa elektronske identifikacije. Poljoprivrednici koji imaju tehničke nedoumice mogu dobiti podršku od poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi, lokalnih samouprava i Uprave za agrarna plaćanja. Za dodatna pitanja, proizvođači se mogu obratiti Info-centru Ministarstva na brojeve telefona 011/260-79-60 i 011/260-79-61.