Izmena režima saobraćaja od Rume do Kuzmina

preuzeta fotografija

Od danas je na snazi novi režim saobraćaja od Rume do Kuzmina, koji će trajati do petka, 20. juna. Kako je saopšteno, u toku svetlog dela dana kosiće se trava u srednjem pojasu i na putnom pojasu na deonici Ruma – Kuzmin, u oba smera. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini do jednog kilometra. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.