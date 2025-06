Akcija dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Sremska Mitrovica organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak, 5. juna, sa početkom od 8:30 do 13 časova u prostorijama Crvenog krsta. Krv može da donira svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina. Muškarci mogu donirati na svaka tri meseca, dok žene mogu to učiniti na svaka četiri meseca.