Neka te humanost krasi, nečiji život spasi

Počevši od danas u Inđiji, svi oni koji žele da svoju humanost pokažu na delu i da drugima produže ili spasu život, to mogu učiniti ove nedelje u Inđiji, Sremskoj Mitrovici, Staroj Pazovi, Pećincima i Moroviću, opština Šid. Danas se akcija održala u Inđijskom Domu zdravlja i Moroviću, a sutra ili u utorak 27. maja akcija će se održati u Sremskoj Mitrovici u Opštoj bolnici od 10 do 13 časova. U sredu 28. maja akcija će se ponovo održati u Sremskoj Mitrovici u prostorijama Crvenog krsta od 8:30 do 13 sati. Takođe, u Pećincima će biti održana od 12 do 15 u Kulturnom centru. U četvrtak 29. maja akcija će biti održana u Staroj Pazovi u transfuziomobilu ispred Opštine od 8 do 14 sati. Budimo humani, spasimo nečiji život.

Aleksandar Krkobabić