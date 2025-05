Porodični dan – preko ulaznice do traktora (Foto)

Na 92. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu danas je Porodični dan. Cela porodica, sa decom do 14 godina, bez obzira na to koliko ih ima, može da poseti sajamsku manifestaciju uz jednu ulaznicu kupljenu za 800 dinara. Pojedinačne ulaznice za Poljoprivredni sajam koštaju 800 dinara, dok su u kolektivnim posetama 600 dinara po osobi. Ulaznice za kolektivne posete škola i fakulteta, decu od 7 do 14 godina i penzionere koštaju 400 dinara, dok deca do 7 godina ne plaćaju ulaznicu. Sve kupljene ulaznice su ujedno i kuponi za učestvovanje u poklon igri. Podsećamo da sajam traje do sutra, ili četvrtka 22. maja.

Aleksandar Krkobabić