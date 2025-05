Pad cene pšenice i kukuruza, povećano interesovanje za novim rodom uljane repice (Video)

Na robno-berzanskom tržištu Produktne berze ove nedelje obim prometa iznosio je 2.000 tona robe, finansijske vrednosti 47.753.750,00 dinara. Najzastupljenija kultura u trgovanju bila je pšenica, uzimajući udeo od 55 odsto u ukupnom nedeljnom prometu. Povećano interesovanje tržišnih učesnika zabeleženo je za novim rodom uljane repice, pšenice i ječma.

Tokom cele nedelje, na tržištu kukuruza, prisutan je bio cenovni spred ponude i tražnje. Osim u zavisnosti od analize na aflatoksin, značajna razlika u ceni bila je primetna i u zavisnosti od pariteta. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,40 do 21,50 din/kg bez PDV-a.

Ponder cena iznosila je 21,28 din/kg bez PDV-a (23,41 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 2,22 odsto. Na paritetu CPT luka tražnja je zabeležena za kukuruz sa aflatoksinom do 20ppb u cenovnom rasponu od 21,80 do 22,00 din/kg bez PDV-a.

Pšenica 21,96 din/kg bez PDV-a

Na tržištu pšenice u prvoj polovini nedelje interesovanje kupaca bilo je usmereno na pšenicu sa nižim sadržajem proteina, dok je od sredine nedelje fokus kupaca bio usmeren i na pšenicu sa minimalno 12 odsto proteina. Strukturu kupaca činili su trgovci i mlinari.

Hlebnim zrnom trgovalo se u cenovnom rasponu od 21,60 do 22,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,96 din/kg bez PDV-a (24,15 din/kg sa PDV-om), za 2,54 odsto manje u odnosu na poslednji upoređujući podatak. Pšenica za stočnu ishranu prometovana je po ceni od 21,70 din/kg bez PDV-a. Berzanski ugovor zaključen je i za pšenicu na paritetu CPT kupac ( protein 12 odsto) po ceni od 22,70 din/kg bez PDV-a.

Bez trgovanja sojom

Povećana ponuda i izostanak kupaca obeležili su tržište soje. Kako je nedelja odmicala dolazilo je do povećanja ponude, uz jasan silazni trend cene. Međutim, usled izostanka tražnje, ni ponude na nižem cenovnom nivou nisu rezultirale zaključenjem berzanskih ugovora.

Stočni ječam novog roda nuđen je u cenovnom opsegu od 19,50 do 23,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Iako je zabeleženo interesovanje kupaca, usled razlike u ceni na strani ponude i tražnje, nije došlo do trgovanja ovom žitaricom. Kada je u pitanju stočni ječam rod 2024. ponude su se kretale na cenovnom nivou od 25,40 din/kg bez PDV-a, ali usled izostanka tražnje nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora.

Povećana aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje bila je primetna i kada je u pitanju novi rod uljane repice. Kao i kod ječma, zbog cenovnog spreda, ponude ove uljarice u cenovnom rasponu od 450 do 460 eur/t bez PDV-a, nisu rezultirale zaključenjem kupoprodajnih ugovora.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Produktna berza od 12. do 16. maja

