Kukuruz u fazi od 3 do 6 listova (Foto/Video)

Kukuruz u fazi od 3 do 6 listova

U zavisnosti od roka setve i useva, kukuruz se u Sremu nalazi u fazi od tri do šest listova, a padavine koje imamo prijaju usevima. Posledica pada temperature se navodi kao promena boje listova od svetlozelene do pojave crveno-plave boje. “U prethodnom periodu bilo je problema sa kukuruznom pipom, a sada je izuzetno važno pratiti broj listova i prilagoditi primenu herbicida kako bi se suzbili korovi,” savetuju ljudi iz sveta struke. Tretmani koji su obavljeni posle setve, a pre nicanja, pokazali su se veoma efikasnim, jer je bilo dovoljno padavina za njihovu aktivaciju. Istraživanja pokazuju da oni istovremeno imaju i najmanji uticaj na smanjenje prinosa kukuruza, dok su sledeći po redu herbicidni tretmani oni koji se obavljaju u fazi između tri i pet listova. “Najviše na smanjenje prinosa utiču kasni tretmani posle sedam-osam listova, i to ne zbog negativnog delovanja herbicida, nego zbog konkurencije korova koji gajenoj biljci oduzimaju hranu i vodu. U uslovima visokih temperatura ovo je veoma važno.”

Aleksandar Krkobabić