Osmaci su danas polagali probni test iz matematike

preuzeta fotografija

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Republici Srbiji, njih 64.418, polagaće do 30. aprila, u okviru probnog završnog ispita, testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i test iz predmeta po izboru, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Danas su osmaci polagali probni test iz matematike. Podsećamo da, u skladu sa Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovne škole i upisa učenika u srednju školu, škole od 22. do 30. aprila, godine, organizuju polaganje testova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i trećeg testa, dok je polaganje testa iz matematike bilo danas, 25. aprila, od 12 do 14 časova. Cilj probnog završnog ispita je da učenike pripremi i olakša im polaganje završnog ispita, kao i da se utvrdi koliko su učenici u ovom trenutku spremni za završni ispit i na čemu treba raditi u narednom periodu, navode iz Ministarstva.