29. aprila u Sremskoj Mitrovici: Daruj krv, daruj nadu!

Akcija dobrovoljnog davanja krvi, u organizaciji C.K. Sremska Mitrovica i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, održaće se u utorak, 29. aprila, od 8:30 do 13:00 sati u prostorijama C. Krsta u Sremskoj Mitrovici. Davalac krvi, podsećamo, može biti svaka zdrava osoba muškog ili ženskog pola, starosti od 18 do 65 godina života, koja ispunjava određene kriterijume.