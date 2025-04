Otvoren 4. Prolećni sajam kampera (Foto/Video)

U Industrijskoj ulici BB u Rumi otvoren je 4. Prolećni sajam kampera, jedinstveni događaj u Srbiji koji okuplja sve zaljubljenike u putovanja, prirodu i boravak na otvorenom. Manifestacija se održava pod sloganom „Avantura na točkovima“ i trajaće do 27. aprila, radnim danima od 10 do 18 časova, dok će u nedelju vrata za posetioce biti otvorena od 10 do 15 časova. Ulaz je besplatan, a svi zainteresovani mogu da razgledaju najnovije modele kamper vozila i opremu za kampovanje, kao i da uživaju u bogatom pratećem programu, degustacijama i zanimljivim sadržajima koje su pripremili brojni partneri manifestacije.

Kristina Bojić