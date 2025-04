Danas je Veliki utorak

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Veliki utorak, drugi dan Strasne sedmice, odnosno nedelje stradanja Isusa Hrista.

Prva tri dana ove sedmice – ponedeljak, utorak i sreda, posvećeni su događajima iz života Spasitelja Isusa Hrista, tačnije najvažnijim propovedima, pre nego što je stupio na stradanje zbog isplate naših grehova.

Vernici ovaj dan provode u miru i molitvama, jer se na ovaj dan ne peva, ne igra i ništa se ne proslavlja zbog stradanja Isusa na Veliki petak.

Dan se provodi kod kuće, mirno i u čitanju molitvi, iščekujući najveći hrišćanski praznik Vaskrs, koji svedoči o planu Gospoda Boga za spasenje ljudskog roda.

Danas je dan strogog posta, uzme se tek pomalo vode ili kafe. Vernici se trude da taj obrok bude što oskudniji i jednostavniji.

U časovima ovog dana, kao i prethodnog i narednog, čita se čitavo Četverojevanđelje, i to tako što se Jevanđelje po Mateju pročita iz dva puta, Jevanđelje po Marku takođe iz dva puta, Jevanđelje po Luki iz tri puta i Jevanđelje po Jovanu iz dva puta, ali samo do početka opisa stradanja Isusa Hrista, tj. do reči: “Sada se proslavi Sin Čovečiji…”.

Na taj način tokom ova tri dana (ponedeljak, utorak, sreda) na svakome od tri časa – trećem, petom i devetom, biva po jedno čitanje, što je ukupno devet čitanja.