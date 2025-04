Nastavna godina može biti produžena za 5 dana

preuzeta fotografija

Ministarka prosvete u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu, Slavica Đukić Dejanović, izjavila je da nastavna godina može biti produžena za najviše pet radnih dana, i to samo za one škole koje ne uspeju da organizuju realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u nastavnoj godini u skladu sa Kalendarom obrazovno-vaspitnog rada. Đukić Dejanović je objasnila da će se eventualni produžetak nastavne godine odnositi samo na one škole koje ne budu uspele da nadoknade gradivo zbog obustave rada u ovoj nastavnoj godini. Ministarka je potvrdila da će završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja biti održan, a o eventualnom pomeranju termina za polaganje javnost će biti blagovremeno obaveštena, stoji na sajtu Vlade Srbije.