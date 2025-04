Očekivani skok cene prasića pred Uskrs (Foto/Video)

Kako je bilo i ranijih godina, tako i ove godine u aprilu, pred najradosniji hrišćanski praznik Uskrs, dolazi do skoka cene prasića žive vage . Trenutno se cena za kilogram kreće od 450 do 500 dinara, i ta cena bi trebala biti aktuelna do Uskrsa, tvrde uzgajivači.

Aleksandar Krkobabić