Poskupele ovce i jagnjići

Zavisno od starosti, ponude i potražnje, na tržištu je došlo do skoka cene ovaca i jagnjića. Cena zavisi i od regiona do regiona, kao i od uvoznika priplodnog materijala, koji drže cenu prilikom reprodukcije uveženog priplodnog materijala. Cena jaganjaca za klanje kreće se do 600 dinara , ovce za klanje do 400 dinara , priplodni ovnovi od 400 do 600 evra, a priplodne šiljegice od 150 do 300 evra. Uglavnom su priplodni ovnovi ti koji imaju najveću cenu; najvećim delom kvalitet jaganjaca i genetika se od njih prenose , ako uzmemo u obzir da su ishrana i smeštaj dobri.

Aleksandar Krkobabić