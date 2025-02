Crveni krst Sremska Mitrovica: Akcija dobrovoljnog davanja krvi!

U četvrtak, 20. februara, Crveni krst Sremska Mitrovica organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi, koja će se održati od 9 do 12 časova u Domu kulture Martinci. Svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina može donirati krv, a vaša akcija može spasiti tri života! Muškarci mogu davati krv svaka tri meseca, dok žene to mogu činiti svaka četiri meseca. Lekari naglašavaju da je Rh krvna grupa veoma tražena, jer je često potrebna u hitnim situacijama. Dođite i budite deo ovog uvažavanja ljudskog života!