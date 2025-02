“Srećemo se na Sretenje” (Video+Foto)

Izvođenjem himne Bože pravde počeo je skup “Srećemo se na Sretenje” u Sremskoj Mitrovici. Građani iz Vojvodine, Beograda, Mačve, Republike Srpske okupili su se na platou hale “Pinki”.

Studentkinja Marina Stanišić iz Martinaca prva se obratila prisutnima. “Samo obrazovan narod je slobodan narod“, rekla je ona između ostalog.

Dalibor Stojanović, doktor koji se vratio iz Norveške u Srbiju istakao je da je presudila ljubav prema otadžbini, kao i podrška Ministarstva zdravlja i Kancelarije za dijasporu da se vrati u svoju zemlju. Poslao je poruku svim lekarima “Srbija vas treba”

Pozdrave iz Crne Gore i čestitku za Sretenje okupljenima preneo je predsednik Demokrstske narodne partije Milan Knežević.

Dan državnosti Srbije, od ove godine je i Dan državnosti Republike Srpske, okupljene je podsetio Milorad Dodik. Nema jake države, bez jakog predsednika. Većinska Srbija i Republika Srpska su na strani Aleksandra Vučića, rekao je Dodik.

Gromoglasnim aplauzom pozdravljen je Aleksandar Vučić predsednik Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio okupljenima na mitingu u Sremskoj Mitrovici.

– Ako mogu da vas zamolim sve da spustite sve transparente. Hvala vam što ste zabrinuti za svoju zemlju, a niste uplašeni. Hvala vam što dobro znate šta štitite, šta branite. Nismo se mi ovde skupili da čuvamo nečiju fotelju. Došli smo zato što znamo da nam je Srbija ugrožena – kazao je Vučić i dodao:

Kako je rekao, nismo došli ni da govorimo o tome koliko ne žele izbore, referendume ili bilo šta, gde se narod pita.

– Došli smo zato što znamo da nam je Srbija ugrožena. Došli smo i okupili smo se zato što znamo da je spolja napadnuta, a da je pomažu i mnogi iznutra koji bi da manipulišu našom decom, da ih zloupotrebljavaju za pokvarene političke svrhe i osvajaju nešto što im narod na izborima nije dao – rekao je on.

Kako je kazao, “ali nije onima spolja koji su sve organizovali protiv Srbije cilj srušiti Vučića, a dovesti nekog drugog”.

– Cilj je srušiti Srbiju. Cilj je srušiti Srbiju zato što oni hoće da Srbija ne bude ekonomski napredna, oni hoće da Srbija bude slaba u regionu, oni hoće da Srbija ne može i ne sme da pomogne Republici Srpskoj, oni hoće Srbiju koja će da kleči i izvinjava se i za zločine koji su nad njenim narodom počinili -kaže Vučić.

– Nemojte, ljudi, da vas podsetim da smo dopre 12 godina izvinjavali se Hrvatima za Oluju. Kao da smo mi proterali 250.000 Hrvata, a ne obrnuto. Mi smo dopre 12 godina izvinjavali se Albancima što pokušavaju da otmu naše teritorije i deo naše zemlje. Te stvari ste vi svojom voljom, dragi narode, promenili. Vi ste rekli da Srbija može i mora drugačije da se ponaša. Da Srbija mora drugačije da se upravlja. Pre 12 godina prosečna plata u Srbiji bila je 330 evra. Danas je prosečna plata u Srbiji 930 evra, tri puta više nego što je bilo tada – kaže Vučić.

Vučić: Koliko god ne budu želeli ili ne žele da razgovaraju sa nama, da mi i dalje tražimo da razgovaramo sa njima

On je naglasio da smo tada imali 1.800.000 zaposlenih, danas formalno imamo 2.350.000 zaposlenih, iako nas je manje, zbog toga što dece imamo sve manje, pre svega. Više od pola miliona ljudi danas ima posao više u odnosu na to što smo imali pre samo 12 godina.

Vučić je rekao da je “naš posao da svim tim ljudima pružimo ruku, da pokušamo da razgovaramo sa njima, da pokušamo da ukrstimo argumente”.

– I koliko god da odbijaju, da ih čuju. Koliko god ne budu želeli ili ne žele da razgovaraju sa nama, da mi i dalje tražimo da razgovaramo sa njima. Da im taj dijalog i razgovor nudim uvek. I ne zato što smo slabi. I ne zato što smo mi manjinska Srbija. Jer je jasno ko je većinska, a ko je manjinska Srbija. Već zato što smo deo istog naroda, iste zemlje. Moramo da živimo zajedno i živećemo uvek zajedno. I ja sam siguran da i oni vole Srbiju onoliko koliko i mi volimo. Ne vole Srbiju oni koji su to organizovali. Ne vole Srbiju oni koji su uložili tri milijarde u rušenje Srbije. Ne vole oni Srbiju. Oni žele da Srbija bude mala. Ne samo po svojoj teritoriji, po svojoj veličini. Oni žele da Srbija bude ekonomski slaba. Oni žele da Srbiju mogu da gaze onako kako su gazili od 2000. do 2012. i da bude ekonomski neuspešna kao što je bilo i pre tog perioda. E to je ono što je danas na ispitu – rekao je Vučić.

Kako je dodao, “mi polažemo ispit zrelosti, jesmo li kao država dovoljno svesni da moramo da sačuvamo svoju šansu za budućnost”?

– Da li dovoljno dobro razumemo kojim putem Srbija mora da ide? Šta mislite šta su sve razlozi? Ja ću vam navesti tri razloga zašto je u toku pokušaj obojene revolucije. A onda ću vam reći kako će to i da se završi. Pod jedan, nemojte da smetnete suma. Srbija nije pristala na kapitulaciju. Srbija Kosovo i Metohiju doživljava kao deo svoje teritorije, kao deo Srbije i tako će uvek biti. I hvala ljudima iz Srpske liste koji su večeras sa nama i molim vas za jedan veliki aplauz za njih – naveo je predsednik Srbije.

“Pokušavaju da smanje ekonomsku snagu Srbije”

Vučić je rekao i da “pokušavaju da smanje ekonomsku snagu Srbije, da vrate poslušnike na vlast, kao u Pinokio pozorištu lutkarskom, gde ih ovako na konopcu vuku i govore im šta da rade, šta da čine”.

– Jeste li zaboravili, dragi narode, da pre 12 i 15 godina… Znate kada se održi sednica vlade u Beogradu? Kada u američkoj ambasadi odobre dnevni red. Prvo pošalju njima na odobrenje dnevni red, pa kada odobri američka ambasada, onda vlada može da se sastane. Danas ne smeju da pomisle, da pozovu, da pitaju za dnevni red bilo koje institucije i organe države Srbije. Bilo ko na svetu, iz bilo koje zemlje na svetu. Ali šta je smisao te njihove želje? Cilj je da Srbija bude nemoćna, da Srbija bude slabija od svih – kazao je on.

Kako je dodao, “uvek su jačali sve oko nas i tražili da Srbija bude slabija, i nemojte da pomislite da je bez razloga ovo rečeno i zašto je važna Narodna deklaracija o Vojvodini”.

– To je treći razlog. Vidite, 1997. kada je krenuo raskol u Crnoj Gori unutar DPS-a, nije to bila najava kraha jedne partije. To je bila najava, kako su oni to popularno govorili, razdruživanja sa Srbijom. Pa su se zaklinjali te dve i tri godine prve, kako su svi u Srbiji takmičili se ko je veći Srbin. A onda 1999. tokom agresije NATO-a na SRJ, neki su se dogovorili da tu agresiju podrže i onda su samo čekali priliku da se odvoje od SRJ. Razmislite, 2000. niko od nas nije znao da je to bio glavni uslov onih sa Zapada koji su im davali pare u Budimpešti. Danas vam to tadašnji ministar spoljnih poslova Goran Svilanović javno potvrđuje. Pitam se zašto tužilaštvo ne reaguje. Osim što je priznao da su uzimali pare od stranaca što je krivično delo, trebalo je neko da odgovara i za to što su razorili državu i znali da učestvuju u razaranju države – kaže.

Kako dodaje, “on kaže, svi smo mi znali da će država SRJ da bude uništena, odnosno da će Crna Gora morati da ode iz te države, a to im je bio uslov da bi takozvano Kosovo moglo da proglasi nezavisnost”.

– I za to vam danas kažem, ne mislite valjda da je smisao svih para koje su dali, sve te tri milijarde koje su dali za vaše rušenje, pre svega za rušenje Srbije, u tome da umesto Vučića dođe Jovanović, Petrović ili bilo ko drugi. Ne, cilj je da ruše Srbiju i oni vam sada otvoreno govore, uopšte ne kriju, kažu vam sačuvali smo pozivni broj za Vojvodinu, plus tri, osam, četiri, kažu vam govorimo vojvođanskim jezikom, kažu vam stvaraćemo vojvođansku naciju, a mi se svi pravimo kao da ne čujemo. Kao da se to ne dešava oko nas i to rade upravo oni koji kolo vode u ovoj oblasti – istakao je predsednik Srbije.

– Zbog neodgovornosti onih koji igraju po taktu, onih koji bi da naprave obojenu revoluciju u Srbiji. Nema predaje. Ne da nema predaje. Saslušajte me do kraja. Oni su u meni napravili takve odbrambene mehanizme. Od mene su napravili čoveka spremnog samo za jednu stvar. Da se branim za našu Srbiju, koju volim više od života. Da ću da se borim, da ću da se borim onako kako sanjali nisu – kazao je Vučić i dodao:

– Da ću da se borim većom snagom nego ikada. Da ću da se borim većom energijom i većom ambicijom nego ikada. Da ću da dajem sve od sebe. I sad vam kažem, propala im je obojena revolucija. Propala im je obojena revolucija. Javite im. Javite im i u USAID, i u NED, i u EED. Svuda im javite. Gotovo je s tim. Pobedila je Srbija i nikad na Srbiju pobediti nećete – istakao je on.

Svi moraju da odgovaraju za svoja nedela, svi moraju da odgovaraju za kriminal. I tu je tačka i ni reč više. Ali moraju da odgovaraju i oni koji se sada slade misleći da su njihova zlodela i kriminalni akti zaboravljeni. I s vremenom, moj poziv još jedanput svojoj deci, studentima, da oni razmisle o svojoj budućnosti. Moje poverenje u njih je mnogo veće nego u one koji su ih do ovoga doveli, nego u one koji su ih na ovo naterali. Sami razmislite, sami razmislite da sad ste uspešno izbegavali zamku u kojoj su hteli da vas uvuku, da budete sa najgorim političarima u ovoj zemlji.