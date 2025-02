Blagi rast cene kukuruza, pšenicom se najviše trgovalo. Po kojim cenama?

Tokom ove sedmice, preko Produktne berze povećan je obim prometa u odnosu na prethodnu nedelju za 60,12 odsto, pri čemu je prometovano 4.075,00 tona robe. Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 116.615.450,00 dinara. Dominantno mesto u trgovanju ponovo je zauzela pšenica, a rast cena primarnih poljoprivrednih kultura se nastavio.

U nedelji za nama zabeležen je smanjen intezitet aktivnosti na tržištu kukuruza. Interesovanje učesnika je bilo slabo, a ponuda je ponovo bila bazirana pretežno na kukuruzu bez analize na aflatoksin. Berzanski ugovori zaključeni su za kukuruz bez analize na aflatoksin u cenovnom intervalu od 20,40 do 21,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pariteta. Ponder cena iznosila je 20,83 din/kg bez PDV-a (22,91 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu sedmicu zabeležen tek blagi rast cene od 0,14 odsto.

Kukuruz je ove nedelje činio 23 odsto nedeljnog prometa.

Pšenica od 23,80 do 25,00 din/kg bez PDV-a

Pažnja učesnika na tržištu ove nedelje je bila usmerena na pšenicu, pa je ona bila primarna kultura u trgovanju, čineći 68 odsto ukupnog nedeljnog prometa. Tražnja za ovom kulturom je bila povećana i mahom usmerena na pšenicu sa 11-11,5 odsto proteina. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 23,80 do 25,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta.

Ponder cena iznosila je 24,53 din/kg bez PDV-a (26,99 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan rast cene od 1,07 odsto.

Veća potražnja za mineralnim đubrivima

Pasivnost učesnika na tržištu soje nastavila se i ove nedelje. Ponuda sojinog zrna nije naišla na odgovor tražnje, te je i ove sedmice izostalo zaključenje berzanskih ugovora.

Dosta aktivnosti ove nedelje bilo je na tržištu mineralnih đubriva, a u odnosu na prethodni period zabeležen je primetan rast cene đubriva u ponudi. Primera radi, pre dve nedelje UREA je prometovana u cenovnom rasponu od 418 do 435 €/t bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja i pariteta, dok su ove nedelje berzanski ugovori za pomenuto đubrivo zaključeni po ceni od 448 do 460 €/t bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja i pariteta. Pored UREE, tokom ove nedelje prometovan je i AN, ruski, po ceni od 46,40 din/kg bez PDV-a (395 €/t bez PDV-a.)

Produktna berza od 10. do 14. februara

