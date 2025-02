Veća potražnja, a primetan i rast cene đubriva. Kako se trgovalo? (Video)

preuzeta fotografija

Na tržištu kukuruza fokus kupaca je bio usmeren na kukuruz sa analizom na aflatoksin, dok se u ponudi pretežno nalazio kukuruz bez analize.

U nedelji za nama preko Produktne berze prometovano je ukupno 2.545,00 tona robe, 22,83% više u odnosu na prethodnu sedmicu. Finansijska vrednost prometa iznosila je 73.885.820,00 dinara. Pšenica je ove nedelje bila primarna kultura u trgovanju, a cene svih primarnih poljoprivrednih kultura zabeležile su rast.

Kukuruz 20,80 din/kg bez PDV-a

Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,20 do 21,70 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 20,80 din/kg bez PDV-a (22,88 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu poslednji upoređujući podatak primetan blaži rast cene od 0,24 odsto. Kukuruzom se trgovalo i na paritetu CPT kupac po ceni od 22,50 din/kg bez PDV-a. Ove sedmice kukuruz je činio 27 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

Rast cene pšenice od 1, 99 odsto

Tržište pšenice je tokom čitave sedmice bilo mirno, bez većih dešavanja. Ponuda je bila nešto veća od tražnje, a razlika u paritetima nuđene i tražene robe otežavala je zaključenje berzanskih ugovora. Pšenicom se trgovalo u cenovnom intervalu od 23,80 do 24,70 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 24,27 din/kg bez PDV-a (26,70 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na sedam dana ranije primetan rast cene hlebnog zrna od 1,99 odsto.

Pšenica je bila primarna kultura u trgovanju ove nedelje, čineći 37 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

Bez interesovanja za soju

Kada je u pitanju sojino zrno, trgovinska aktivnost je ove nedelje izostala. Ponuda je bila nešto veća od tražnje, ali je aktivnost generalno bila slaba kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, te je zaključenje berzanskih ugovora izostalo.

Povećana aktivnost na tržištu mineralnih đubriva zadržala se i ove nedelje, pri čemu je bio primetan rast cene đubriva u ponudi. Prometovana je UREA po ceni od 51,33 do 52,15 din/kg (437 do 444 €/t) bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja i pariteta i AN, ruski, po ceni od 44,04 do 45,22 (375 do 385 €/t) bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja i pariteta.

Od ostalih roba, trgovalo se još i stočnim ječmom u cenovnom rasponu od 26,00 do 26,40 din/kg bez PDV-a i suncokretovom sačmom po ceni od 28,30 din/kg bez PDV-a.

Produktna berza od 3. do 7. februara

Aleksandar Krkobabić