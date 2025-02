Ispiranje vodovodne mreže danas i sutra u Jarku

preuzeta fotografija

JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica nastavlja redovne, planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže. Tako će danas, 30.01.2025. god. i sutra, 31.01.2025. godine, u vremenu od 9 do 14 sati u Jarku biti

organizovano ispiranje vodovodne mreže, prilikom kojeg može da dođe do smanjenja pritiska u mreži i pojave zamućenja vode. Nakon izvedenih radova, potrebno je da se voda ispusti iz slavine, do

pojave čiste vode, obaveštavaju iz sremskomitrovačkog “Vodovoda”.